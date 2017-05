TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Un 68% de los funcionarios públicos que están obligados a hacer declaración jurada de bienes que poseen —-antes del 22 de mayo- no lo ha hecho, informó la Contraloría General de la República. Esto representa a más de 11 mil empleados, de los cerca de 20.500 que deben hacerlo. Según establece la Ley contra la Corrupción […] …read more