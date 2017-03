TopCR | March 15, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) Un récord de más de 5,3 millones de telespectadores vieron el martes por la noche en una cadena francesa el espacio del tiempo copresentado por una joven de 21 años con síndrome de Down, anunció el miércoles el canal. Se trata de un “récord de temporada al reunir a más de 5,3 millones de […] …read more