TopCR | June 17, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción La Liga Deportiva Alajuelense presentó este sábado el nuevo diseño de su mascota, el león, sin embargo, parece que no cayó nada bien ni siquiera entre los aficionados manudos. La principal crítica es sobre el fuerte color rojo de los labios del felino. Tampoco faltaron las comparaciones con el futbolista argentino Diego Armando Maradona y […] …read more