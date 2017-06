TopCR | June 21, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas El gobierno de México salió al paso de las críticas planteadas por Delcy Rodríguez, canciller venezolana, contra su homólogo costarricense Manuel González. Rodríguez aprovechó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para referirse a González como un ‘analfabeta político’, a quien acusó de no conocer la realidad político-social de Venezuela. El lunes, […] …read more