TopCR | June 15, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El Gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss), todavía debe ¢552.232.397 a 55 de las empresas que se apuntaron a la iniciativa “Mi Primer Empleo”, un programa que pretende ubicar en puestos de trabajos a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Según indicó la cartera, mediante su oficina de Comunicación, el no pago […] …read more