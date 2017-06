TopCR | June 21, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Hace tres años, Sofía Escalante fue diagnosticada con leucemia, luego de una lucha que parecía no terminar, hace un año y 7 meses recibió un trasplante de médula ósea de su mamá, lo cual -según ella- la curó de la enfermedad. “Mi vida cambió para bien, ya estoy sana. Ese trasplante me sacó de la […] …read more