TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Alajuelense no renovó a Michael Umaña. El defensor no seguirá en el equipo manudo y su futuro podría estar fuera del país. El equipo manudo se ha dedicado a analizar las salidas y llegadas para el próximo torneo. Quien fue su líder en defensa queda fuera después de un acuerdo tomado por la junta directiva. “Damos […] …read more