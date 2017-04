TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte ¿Cómo es vivir siendo la ex Primera Dama de Estados Unidos? Michelle Obama habló sobre su experiencia en estos primeros 100 días fuera de la Casa Blanca y asgeuró que no aspirará a la Presidencia de los Estados Unidos. “Me estoy acostumbrando a la vida después de la Casa Blanca de la misma manera en […] …read more