TopCR | May 13, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias El sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) fue vulnerado con un “hackeo”, pero este fue diferente del evento mundial conocido con el nombre de Ransomware. Así lo explicó el ministro del ramo Marcelo Jenkins, tras una consulta de CRHoy.com. “El hackeo de nuestra página web se debió a que no se […] …read more