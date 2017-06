TopCR | June 10, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado (AFP) – Los dos jefes del gabinete de la primera ministra británica Theresa May anunciaron el sábado su dimisión tras el revés electoral de los conservadores, que perdieron su mayoría absoluta en el parlamento, pocos días antes de iniciarse las negociaciones sobre el Brexit. “Asumo mi responsabilidad por mi rol en esta campaña electoral, que […] …read more