TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez Los diputados minoritarios no lograron este martes un acuerdo para postular a un candidato a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Así lo comunicaron los legisladores Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, tras una reunión esta mañana en el despacho del congresista Óscar López, del Partido […] …read more