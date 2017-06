TopCR | June 7, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Los comentaristas del programa “Fuera de Juego” de ESPN están de nuevo en el país para cubrir el juego de la Selección Nacional ante Panamá este jueves. Por supuesto que no dejaron pasar el tema de Keylor Navas y alabaron el carácter del portero. Andrés Agulla, Ricardo Ortiz, Fernando Palomo, Alexis Martín Tamayo (Mister Chip) […] …read more