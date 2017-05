TopCR | May 8, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (The Boston Globe)- El viernes anterior, la policía de Boston encontró, en su lujoso apartamento, los cuerpos de los reconocidos médicos Richard Field y Lina Bolaños. Los dos estaban amarrados de pies y manos y degollados. La policía logró detener al principal sospechoso del asesinato. Un hombre identificado como Bampumin Teixeira, que, según los allegados […] …read more