TopCR | May 15, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, desarrollará el próximo viernes 19 y sábado 20 de mayo, la consulta comunal para el mejoramiento y rehabilitación de 21 kilómetros de la vía entre Paquera y Playa Naranjo. De acuerdo con Tomás Figueroa, director de la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura en Transporte (PIT), esta no […] …read more