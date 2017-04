TopCR | April 16, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro Un motociclista nicaragüense identificado con el apellido Reyes, falleció la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en San Isidro de Cóbano. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se presentaron pasadas las 2:00 a.m., cuando por razones que aún no están claras, el hombre perdió el control de la […] …read more