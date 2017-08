TopCR | August 27, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Esta mañana un hombre adulto, que no fue identificado, sufrió un grave accidente cuando viajaba en su motocicleta y colisionó contra un carro liviano. El hecho se dio en el sector de Horquetas de Sarapiquí, antes de las 7 a.m. El motociclista sufrió la amputación de una de sus piernas y también de una de […] …read more