TopCR | May 17, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Ver a Andrey Amador al frente de la fuga en la etapa 11 del Giro de Italia, e incluso llegar a colocarse como líder virtual, fue parte de un plan estratégico del Movistar Team. El costarricense explicó que la misión fue siempre ir atentos en una jornada complicada. El objetivo de ganar etapa no se […] …read more