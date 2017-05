TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas A las 4:46 a.m. de este jueves, un ciclista murió luego de ser atropellado por un autobús en Cuatro Esquinas de Orotina. Cuando la ambulancia de Cruz Roja llegó al lugar, el joven de 25 años se encontraba sin signos vitales y fue identificado con los apellidos Delgado Abarca. El caso quedó en manos del […] …read more