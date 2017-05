TopCR | May 2, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas No fijarse que el tren venía le costó la vida. La mujer de 35 años que fue atropellada por el tren la mañana de este martes en La California, murió mientras estaba siendo operada en el hospital Calderón Guardia. Rita Henry, vocera del centro médico, informó que la paciente estaba muy delicada. La mujer no […] …read more