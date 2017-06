TopCR | June 21, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Evelyn Umaña dejó de ver a su hijo Richard Gerardo hace 26 años, ahora lo busca desesperadamente y pide ayuda para encontrarlo. La mujer, vecina de Alajuelita, aseguró a CRHoy.com que creció en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), del cual se escapó a los 14 años. Umaña no tenía familia cercana […] …read more