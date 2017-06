TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción La Policía de Orlando -Estados Unidos- informó, vía Twitter, que trabajan en un centro de negocios donde hoy se dio un nuevo tiroteo que deja, al menos 5 personas fallecidas. OCSO working contained scene w/multiple fatalities.Sheriff Demings & other officials will provide update on this tragedy within 15 minutes. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 […] …read more