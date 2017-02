TopCR | February 9, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- El tenista español Rafael Nadal anunció este jueves que renuncia a jugar el Torneo de Rotterdam del 13 al 19 de febrero para descansar y evitar lesiones tras el esfuerzo realizado en el Abierto de Australia, donde cayó en la final ante Roger Federer. “Siento mucho anunciar que no voy a poder jugar en […] …read more