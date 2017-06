TopCR | June 6, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Mientras el Presidente Luis Guillermo Solís se opone al texto enviado a la Asamblea Legislativa que habla de aumentos salariales a los jerarcas de la administración pública, afirmando además que no le habían consultado, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, defiende esa situación. Según Alfaro, el mandatario maneja las líneas totales del Gobierno, sin […] …read more