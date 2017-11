TopCR | November 19, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Esta modelo es una estadounidense nacida en Michigan de origen filipino. Fue Miss Top Model of the World 2016 de Filipinas. Es graduada en Sociología y Estudios del Sudeste Asiático, por la Universidad de Michigan y domina los idiomas inglés, filipino y español. Se declara una modelo foodie, es decir, una aficionados a la buena […] …read more