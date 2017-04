TopCR | April 27, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Hoy es un día triste para los seguidores de Sofía Vergara y de Wentworth Miller, pues sus series icónicas no serán más reproducidas a través de la plataforma de streaming Netflix. La compañía decidió que tanto Modern Family como Prison Break están en la lista de las 8 series que eliminarán para siempre… ¡Sí! Para […] …read more