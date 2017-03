TopCR | March 3, 2017 | Uncategorized

By Angie Guerrero Doña Marta no puede ver más allá de 5 metros. Asegura sufrir un tipo de leucemia que le fue quitando la vista y para colmo de males, es diabética. Tanta complicación la llevó a tocar la puerta del Hospital Max Peralta de Cartago, desde agosto de 2014. Sin embargo, le dieron cita de valoración para […] …read more