TopCR | February 10, 2017 | Uncategorized

By Michael M. Soto María del Rocío Sáenz, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social defiende la decisión del Cendeiss de otorgar a Mónica Solís Worsfold una beca para especializarse en medicina reproductiva a partir del 2018. La Dra. Solís, hija del Presidente de la República, viajará al extranjero -a un país no definido aún- donde estudiará la […] …read more