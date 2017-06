TopCR | June 3, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro Productos, servicios, iniciativas y proyectos son parte de la amplia oferta que exponen alrededor de 80 stands en la Feria del Ambiente que se realiza desde ayer y hasta el lunes de 9:00 a.m a 6:00 p.m en la Antigua Aduana. En la feria participan poco más de 100 expositores del sector privado y público […] …read more