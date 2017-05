TopCR | May 20, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro La Cruz Roja atendió al menos 4 situaciones de emergencias considerables durante la noche de este viernes en distintos puntos del país. La primera de ellas se presentó a las 7:38 p.m. en las cercanías de Calle de La Amargura en San Pedro de Montes de Oca, cuando un hombre que no fue identificado fue golpeado por […] …read more