TopCR | June 16, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Los especialistas en gerontología advierten sobre una nueva forma de agresión contra los adultos mayores. Hazel Hernández, psicogerontóloga de la Universidad Americana (UAM), explicó que han podido detectar agresiones solapadas, es decir, aquellas en las que no quedan rastros físicos o evidencia de algún tipo, que muestre la situación de violencia que afecta al adulto […] …read more