TopCR | April 30, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Un portillo de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal podría perdonar miles de millones de colones que le deben algunas empresas al Estado. Anteriormente, los delitos de fraude fiscal no prescribían, pero ahora, caducan a los 5 años si el Ministerio Público no presenta una denuncia formal. También las autoridades tendrán solo 5 […] …read more