TopCR | April 26, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción United Airlines no da pie en bola y va de escándalo en escándalo. Primero fue cuando no dejó viajar en sus aviones a dos mujeres porque andaban con licra, luego el caso del médico al que sacaron a rastras por que la aerolínea había sobrevendido los tiquetes. Más tarde, se presentó el caso de una […] …read more