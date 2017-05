TopCR | May 26, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Jorge Jiménez, de Marviva, cuestiona las políticas marinas de la actual administración y afirma que se dejará una lamentable herencia en temas de conservación marina en el artículo de opinión “Si no te gusta el consejo… cambia al consejero”, publicado este 16 de mayo en CRHoy. Sin embargo, olvida Jiménez que el ambiente no se […] …read more