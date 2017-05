TopCR | May 3, 2017 | Uncategorized

Viene a jugar con la Selección y no ingresa por el Salón Diplomático, no tiene guardaespaldas, no niega entrevistas, no toma poses de diva, se suda la playera como una debutante, no se le ha pegado ningún acento afrancesado y sigue siendo más tica que el gallo pinto.

…read more