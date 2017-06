TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) – El encarcelado opositor venezolano Leopoldo López rechazó la posibilidad de quedar bajo arresto domiciliario, planteado durante una reunión con altos representantes del gobierno y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este lunes su esposa Lilian Tintori. “A Leopoldo no le han pedido nada, no le pusieron ningún tipo de condición, le […] …read more