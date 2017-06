TopCR | June 16, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El 6 de mayo del 2016 el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) dio una orden: si había personas en las gradas o balcones de los vagones, el tren no se movería. Dicha directriz, de acatamiento obligatorio e inmediato, se tomó “debido a los múltiples accidentes que han ocurrido con los pasajeros en los diferentes trenes, especialmente […] …read more