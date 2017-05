TopCR | May 1, 2017 | Uncategorized

By Harold Leandro Óscar López, diputado de partido Accesibilidad sin Exclusión, afirmó que mantiene su postulación para dirigir la Asamblea Legislativa en el último periodo. “No sería consecuente si lucho por oportunidades para personas con discapacidad y yo no lucho por presidir el Congreso”, dijo al ingresar a la Asamblea. También comentó que para esta ocasión se compró […] …read more