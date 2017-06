TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca La victoria de 2-1 ante Trinidad y Tobago no terminó de convencer al aficionado costarricense. Óscar Ramírez respondió a esas molestias, a esas críticas que lo tachan de ser un técnico defensivo. El timonel patrio habló en conferencia de prensa tras el compromiso de esta noche. En un momento tuvo que respirar, lo incomodaron las […] …read more