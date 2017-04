TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez Un nuevo caso de maltrato animal se da a conocer hoy. Esta vez se trata de un perro al que le abrieron la mandíbula y se la fracturaron. Con la mandíbula infectada, un cuadro de desnutrición severa y anemia, así fue rescatado este sábado “Delta” en Alajuela. El animal no puede comer ni beber agua y […] …read more