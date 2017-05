TopCR | May 1, 2017 | Uncategorized

By Erick Murillo La fracción del Partido Acción Ciudadana está molesta con Antonio Álvarez Desanti y Liberación Nacional por tantos recesos otorgados y no permitir que se realice la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa. Según el jefe de fracción del partido, Javier Cambronero, esta situación es parte de la práctica de la vieja política. “Me […] …read more