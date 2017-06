TopCR | June 8, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Las víctimas de una red tica de pornografía infantil firmaron un contrato en donde se permitía que las menores fueran fotografiadas desnudas. El Fiscal General, Jorge Chavarría dio a conocer que las afectadas son niñas de poblaciones vulnerables, que incluyen menores entre los 9 y los 17 años. El Fiscal explicó que los padres no […] …read more