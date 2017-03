TopCR | March 10, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez Los padres podrán elegir el orden de los apellidos de sus hijos, si prospera un proyecto de ley presentado por la diputada Patricia Mora, del Frente Amplio. La iniciativa, denominada Ley de Igualdad en la Inscripción de los Apellidos, le permitiría a las parejas ticas decidir el apellido que llevarán de primero sus hijos. Si no […] …read more