February 16, 2017

By Josué Alvarado La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) todavía no decide qué hacer, luego de que China se opusiera a la disolución de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), en una reunión sostenida hace nmás de un mes. Mayid Brenes, director Jurídico de Recope, indicó que la solución llegaría en un “plazo razonable” para así evitar los gastos […] …read more