TopCR | May 23, 2017 | Uncategorized

By Alejandro Abarca EL programa de subsidios de bonos para la vivienda del Banco Hipotecario de la vivienda (BANHVI) ha sido históricamente uno de los programas sociales más importantes desde su creación en 1987. No todo el mundo conoce la dimensión de este programa, el cual desde suc reación ha entregado más de 340 mil subsidios de vivienda […] …read more