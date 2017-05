TopCR | May 15, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro El Área de Conservación Tortuguero cerrará esta semana y de manera indefinida un sector de la zona de uso público de Jalova, la cual contempla desde el sendero hasta 2 kilómetros al norte de la laguna. El cierre busca proteger el hábitat del jaguar y no abrirá hasta que se realicen varios estudios que permitan […] …read more