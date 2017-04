TopCR | April 27, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción El paso por el puente de la platina o puente Alfredo González estará suspendido desde este sábado a las 3:00 p.m hasta el lunes a las 5:00 a.m. El cierre será para construir los rellenos de aproximación. Se trata de la parte de la carretera que llega hasta el límite del puente en sus dos […] …read more