TopCR | May 21, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro Una patrulla de la Fuerza Pública tipo pick up, colisionó esta mañana contra un muro en Calle El Tablazo en San Miguel de Desamparados. De acuerdo con la central de comunicaciones de Bomberos, no se reportan personas graves ni presadas, sin embargo uno de los oficiales de aproximadamente unos 25 años que viajaba en la […] …read more