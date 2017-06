TopCR | June 18, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Apenas tenía 14 años cuando Pedro Obregón tuvo que empezar a trabajar. Mientras sus compañeros de colegio jugaban fútbol o se divertían, él no tuvo otra opción. La situación económica era compleja. La mamá de Pedro hizo hasta lo imposible para sacar adelante a sus hijos y ahora le tocaba a él ayudar. Así fue […] …read more