TopCR | May 29, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Las autoridades todavía no confirman la identidad del piloto fallecido en el accidente aéreo ocurrido el sábado en Palmar Norte, cantón de Osa. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que a esta mañana aún no tenían detalles de la identidad de la víctima, quien murió calcinada entre las latas de la aeronave que portaba […] …read more