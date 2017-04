TopCR | April 6, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) La cotización del petróleo subió el jueves, confirmando una buena disposición frente a una posible reducción de la oferta mundial y en ausencia de elementos de actualidad que afecten el mercado. El barril de “light sweet crude” para entrega en mayo ganó 55 centavos a $51,70 en el New York Mercantile Exchange (Nymex). En […] …read more